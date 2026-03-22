На Орловщине рублем поддержат производителей семян

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 9 февраля 2024 года № 82 «О предоставлении субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования». Кстати, название документа сокращено – из него исчезли слова о развитии малых форм хозяйствования. А из самого постановления исключен порядок предоставления грантов на развитие семейных ферм и материально-технической базы.

В то же время обновленной версией постановления предусмотрена возможность предоставления субсидий на поддержку элитного семеноводства, а также на приобретение семян сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Такую помощь областные власти окажут научным и образовательным организациям.

Новым условием предоставления субсидии стал посев приобретенных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных растений в году приобретения или последующем году с учетом установленных агротехнологических сроков. При этом исключение сделано для семян картофеля и овощных культур. Кроме того, правительство вычеркнуло из порядка субсидирования норму о применении повышающего коэффициента для сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих семена отечественной селекции. До последнего времени данный коэффициент учитывался при расчете ставки субсидии на поддержку элитного семеноводства.

По данным регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, в Орловской области на рынке семеноводства представлены как частные селекционно-семеноводческие компании, так и государственные научные учреждения и посреднические организации. Также в отрасли присутствуют сельхозтоваропроизводители. Впрочем, в реестр семеноводческих хозяйств Орловской области внесено девять хозяйств, восемь из которых являются частными и только одна организация – с государственным участием. Наряду с ними, семена в регионе производят и другие сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства.

В 2025 году организациями, официально внесенными в реестр семеноводческих хозяйств, было произведено более 26,7 тысячи тонн сертифицированных семян высших репродукций зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Так, ООО «Дубовицкое» произвело 12 тысяч тонн семян, ООО НПО «Бетагран Семена» – 4,8 тысячи тонн, ООО «Курсар» – 3,8 тысячи тонн, ФГБНУ ФНЦ ЗБК (ОС «Стрелецкая») – 1,1 тысячи тонн семян сельскохозяйственных культур. А общий объем производства семян, произведенных в 2025 году для личного использования и на реализацию, превысил 195 тысяч тонн.

