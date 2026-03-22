Орловскую сферу грузоперевозок оцифруют

Новшество затронет всех участников цепочки поставки, а не только транспортные компании.

Новый порядок электронного документооборота в сфере грузоперевозок обсудили участники вебинара, организованного областной налоговой службой. Полезный дистанционный урок был предназначен, прежде всего, для представителей местных органов власти и всем тем компаниям и предпринимателям, которые работают в указанной сфере. Как пояснили налоговики, соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство прошлым летом.

Но участникам рынка дали время на подготовку – новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года. С этой даты значительное количество документов будут формироваться исключительно в электронном виде. В их число включены: экспедиторские документы, грузовые накладные для воздушного транспорта, транспортные железнодорожные накладные. Заказ и заявки на перевозку товаров также будут оформляться с помощью государственной информационной системы электронных перевозочных документов.

«Начальник отдела камерального контроля НДС №1 Наталья Сосорева рассказала участникам вебинара, что обмен указанными электронными документами, а также направление документов в ГИС ЭПД осуществляется через информационные системы электронных перевозочных документов. Перечень операторов ИС ЭПД, являющихся также операторами электронного документооборота, опубликован на сайте Минтранса России», – пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области.

В ведомстве подчеркнули, что новшество затронет всех участников цепочки поставки. То есть электронный документооборот вводится не только для транспортных и логистических компаний, но и для всех других организаций, отправляющих или получающих товары с привлеченным перевозчиком.

По данным Орелстата, в январе 2026 года в Орловской области объем грузоперевозок средних и крупных копаний увеличился на 5,8 процента по отношению к январю 2025 года и составил 474,6 тысячи тонн. В том числе на коммерческой основе было перевезено 194,7 тысячи тонн, из них 160,2 тысячи тонн грузов были перевезены специализированными организациями. Грузооборот транспорта в январе 2026 года на территории Орловской области составил 41,8 миллионов тонно-километров, что на 8,8 процента меньше, чем было годом ранее.

