Орловец жестоко избил соседа, попросившего вернуть ему долг

22.3.2026 | 12:09 Криминал, Новости

Жестокая разборка произошла прямо на улице.

Фото: ИА «Орелград»

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием этого срока в исправительной колонии строгого режима. Под стражу он был взят в зале суда.

Из материалов дела следует, что осужденный прямо на улице избил своего соседа. Мужчины проживают в квартирах, расположенных на одной лестничной площадке. В тот роковой день они встречались дважды. Днем подсудимый увидел соседа на улице. Тот стоял возле подъезда. Подсудимый подошел к нему, чтобы поздороваться. Мужчины перебросились парой дежурных фраз, после чего сосед поинтересовался, когда подсудимый вернет ему долг.

Было установлено, что подсудимый действительно задолжал соседу чуть менее 50 тысяч рублей. Такой суммы у должника в тот момент не было, но он пообещал вернуть часть долга чуть позже. Вторая встреча произошла тем же вечером. Подсудимый отправился в алкомаркет, у дверей которой стоял сосед. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вновь спросил, когда должник вернет ему деньги.

На этот раз беда проходила в более острой форме – кредитор использовал нецензурную брань и в выражениях не стеснялся. Возможно, это спровоцировало должника на агрессию. Ударом кулака он сбил соседа с ног, а когда тот упал на тротуар, ударил его еще и ногой. Потерпевший с трудом добрался до дома. Боль у него только разрасталась, и он вызвал скорую помощь. Медики позднее диагностировали у него переломы ребер. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

