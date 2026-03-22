Мценск нарастил свои доходы на треть миллиарда рублей

Власти райцентра отчитались об исполнении бюджета.

Доходная часть бюджета города Мценска за 2025 год была исполнена на 101,9 процента: при плане 1,704 миллиарда рублей фактическое поступление составило 1,736 миллиарда рублей, что больше чем в 2024 году на 330,8 миллиона рублей. Такие данные приведены в отчете администрации райцентра. Городу удалось нарастить собственные поступления от налоговых и неналоговых источников дохода. Так, без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета, сумма поступлений за 2025 год составила 487,9 миллиона рублей, что на 124,5 миллиона рублей больше, чем было годом ранее.

В структуре собственных доходов основным источником поступлений традиционно стал налог на доходы физических лиц. НДФЛ в 2025 году пополнил местную казну на 265,6 миллиона рублей, а его доля в общем объеме собственных доходов составила 54,4 процента. Власти объясняют это развитием новых производств и увеличением количества новых рабочих мест. Указанные меры привели к росту общего фонда оплаты труда, поэтому выросли и поступления НДФЛ в бюджет города Мценска. В мэрии отмечают, что «это позволило перевыполнить план по доходам и закрыть все расходные обязательства города Мценска в рамках возложенных полномочий».

Что касается расходов, то план по ним был исполнен на 99 процентов. Он составлял 1,692 миллиарда рублей, а потратили власти в 2025 году 1,688 миллиарда рублей. По сравнению с 2024 годом общие бюджетные расходы увеличились на 279,8 миллиона рублей, или на 19,9 процента. Область заметно помогла городу в прошлом году. Она перечислила Мценску 1,251 миллиарда рублей. Местные власти заверили, что данные деньги были использованы строго по целевому назначению.

Позитивным назван тот факт, что бюджет города Мценска по состоянию на 31 декабря 2025 года не имел просроченной кредиторской задолженности. А финансирование расходов «осуществлялось с приоритетностью их направления на защищенные и социально-значимые статьи расходов бюджета». В частности, на социальную сферу в минувшем году было выделено 1,094 миллиарда рублей, или 64,8 процента от общего объема расходов. Из них только на образование было потрачено 884,1 миллиона рублей.

