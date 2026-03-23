На Орловщине стали чаще совершать преступления против детей

В 2025-м их количество выросло.

Такие данные содержатся в официальном докладе регионального детского омбудсмена Константина Домогатского.

Число преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, выросло со 155 (в 2024-м) до 168 (в 2025-м).

Кроме того, 39 таких уголовных дел поступило в суды. При этом 55 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности по представлениям следователей, так как оказались виновны в появлении причин и условий, которые поспособствовали преступлениям.

Регистрировались и административные нарушения, связанные с детьми. Так, в 18 случаях речь шла о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя или наркотиков.

Также полиция пресекла целых 2178 нарушений со стороны родителей или представителей детей. В основном, речь шла о статье, карающей за неисполнение соответствующих обязанностей.

В органы опеки и попечительства было направлено 11 ходатайств о лишении или ограничении родительских прав. В двух случаях их удовлетворили.

