В Орловской области на ферме выявили ряд нарушений

Объект принадлежит ИП Торояну А. А.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Как рассказали в ведомстве, молочная ферма находится в Троснянском районе. Проверочное мероприятие проводилось как в очной, так и в дистанционной формах. Сотрудники Россельхознадзора осмотрели территорию и помещения, а также проверили документацию.

Выяснилось, что на ферме отсутствуют ограждения, дезинфекционный барьер, а также хранилище или площадка для навоза.

Кроме того, проверяющие нашли целых 34 неучтённых и неидентифицированных особи молодняка — в возрасте около года. Официально в хозяйстве числилось 97 голов (согласно справке о поголовье) или 86 голов (согласно данным системы «Хорриот»).

Медицинские пробы, взятые у скота, дали положительные результаты на парагрипп-3, а также на вирусную диарею.

Кроме того, в помещении молочной не были созданы условия для качественной уборки и дезинфекции.

Также на ферме не были утверждены условия для определения характеристик побочных продуктов животноводства. В документации на товары содержалась не вся необходимая информация.

Несколько других выявленных нарушений устранили во время проверки. Для ликвидации остальных недоработок ИП выдали предписание.

