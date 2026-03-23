В Орловской области подтоплений не ожидается

23.3.2026 | 11:12

Прогнозом поделился Юрий Савенков.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Заместитель губернатора по региональной безопасности выступил на совещании 23 марта.

«Природа на нашей стороне (пока)», – заявил чиновник.

В ближайшие дни температура будет колебаться от -5 до +12. Уровень снега в районах различный, от 5 сантиметров в Дмитровском районе до 23 сантиметров в Мценском.

«Но в любом случае, таяние происходит постепенно, и, наверное, многие видят, уровень воды в верхней Оке не поднимается, даже наоборот. Вот на утро – минус 18 сантиметров».

После плотины уровень воды поднялся где-то на 2 метра 40 сантиметров.

«Потоплений пока что нет, и, будем надеяться,  не будет», – сказал Юрий Савенков.

По четырем мостам перетекает вода, в Орловском округе и Мценском районе. Днем выше уровня полотна на 5-7 сантиметров. Пока движение не ограничивается.

В целом не ожидается подтопления более высокого и мостов, и населенных пунктов, отметил Юрий Савенков. При этом заверил, что мониторинг продолжается, а поднятие температуры «настораживает».

ИА “Орелград”


