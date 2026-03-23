В Орловской области подтоплений не ожидается

Прогнозом поделился Юрий Савенков.
Заместитель губернатора по региональной безопасности выступил на совещании 23 марта.
«Природа на нашей стороне (пока)», – заявил чиновник.
В ближайшие дни температура будет колебаться от -5 до +12. Уровень снега в районах различный, от 5 сантиметров в Дмитровском районе до 23 сантиметров в Мценском.
«Но в любом случае, таяние происходит постепенно, и, наверное, многие видят, уровень воды в верхней Оке не поднимается, даже наоборот. Вот на утро – минус 18 сантиметров».
После плотины уровень воды поднялся где-то на 2 метра 40 сантиметров.
«Потоплений пока что нет, и, будем надеяться, не будет», – сказал Юрий Савенков.
По четырем мостам перетекает вода, в Орловском округе и Мценском районе. Днем выше уровня полотна на 5-7 сантиметров. Пока движение не ограничивается.
В целом не ожидается подтопления более высокого и мостов, и населенных пунктов, отметил Юрий Савенков. При этом заверил, что мониторинг продолжается, а поднятие температуры «настораживает».
ИА “Орелград”