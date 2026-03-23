На этой неделе полноценно заработает автоматический пункт весового контроля

Пока что он является единственным в Орловской области.

Автоматический пункт весового и габаритного контроля обустроен на автомобильной дороге «Болхов – Мценск – Новосиль». Он находится во Мценском районе, на 51-м километре трассы.

Пункт работает с 26 декабря минувшего года. Однако первые три месяца он должен функционировать в тестовом режиме. Пока что данные о выявленных нарушениях не передаются в Ространснадзор.

С 27 марта ситуация изменится — АПВГК начнёт функционировать в полноценном режиме, передавая соответствующую информацию. В связи с зарегистрированными превышениями допустимых параметров будут возбуждаться административные дела.

Также такие данные будут размещаться на официальном сайте «Орелгосзаказчика» в разделе «Весогабаритный контроль» в подразделе «Нарушения». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»