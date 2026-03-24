В Орле в сливочном масле нашли кишечную палочку

Такой результат дали лабораторные исследования.

Их проводили специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» («Федерального центра охраны здоровья животных»). Работа велась в рамках пищевого мониторинга.

Известно, что палочку выявили в образцах сладко-сливочного несолёного масла с массовой долей жира 72,5%.

Полученные сведения оперативно направлены в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Там должны принять соответствующие меры реагирования.

Предварительно в лаборатории подтвердили, что выявленные отклонения от нормы могут свидетельствовать о нарушении санитарных и гигиенических норм как при производстве, так и при транспортировке продукта.

Информацию сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ИА «Орелград»