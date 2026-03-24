В Орле будут судить медсестру за соучастие в мошенничестве

Экс-сотрудница медицинского центра обвиняется в серьёзном преступлении.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, дело возбуждено по четвёртой части соответствующей статьи УК (159).

Речь идёт о мошенничестве, которое совершалось организованной группой. В прокуратуре Орловской области уточнили, что имеется в виду именно ООО «Доверие», давно попавшее в поле зрения правоохранительных органов и судебной системы.

Как считает следствие, данная гражданка совершила противоправные действия в период с октября 2024 года по январь 2025 года. Медсестра, зная, что в центре отсутствуют оториноларинголог и стоматолог, ввела в заблуждение работников одного из предприятий Орла. Центр должен был проводить там медосмотры.

Сестра, естественно, не обладая нужными познаниями, вносила заведомо ложные сведения в медицинские документы данных работников, действуя от имени отсутствующих специалистов. В итоге это позволило сообщникам незаконно завладеть частью денежных средств предприятия — 652 тысячами рублей.

Уголовное дело возбуждалось по материалам деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. Сейчас оно направлено в суд.

«Обвиняемая полностью признала вину», – отметили в орловском управлении Следственного комитета.

