В Орле водитель маршрутки оригинально выполнил план

Действия водителя легли в основу уголовного дела.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Заводским районным судом города Орла в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Интересно, что мужчина совершил его, фактически находясь при исполнении служебных обязанностей. Произошло это в октябре 2025 года.

Как установили следствие и суд, подсудимый работал водителем маршрутного такси. В то утро он осматривал салон автобуса перед выходом на маршрут. И нашел оброненную кем-то из пассажиров банковскую карту. Она лежала на полу. Водитель должен был сообщить о находке либо своему начальству, либо в полицию, либо в банк. Он также мог попробовать самостоятельно найти владельца и вернуть ему карту. Вариантов действий было несколько, но водитель выбрал тот вариант, который привел его на скамью подсудимых.

Он решил присвоить найденную банковскую карту себе и потратить чужие деньги на личные нужды. Тратить чужие деньги он начал незамедлительно. Водитель неоднократно прикладывал карту к платежному терминалу, оплачивая тем самым несуществующие поездки несуществующих пассажиров. Терминал исправно списывал при каждом прикладывании карты по 29 рублей. Эти действия следствие сочло хищением чужих денежных средств.

И хотя они не пошли напрямую в карман водителю, но «липовые» платежи позволили ему выполнить дневной план перевозок, то есть повысить показатели своей работы. Повозив несуществующих пассажиров по городу за чужой счет, водитель решил и себя побаловать покупками. В тот же день он несколько раз оплачивал в магазинах мелкие покупки чужой картой. Мужчина знал, что в подобном случае не надо вводить пин-код, чем и воспользовался.

Он тщательно следил за тем, чтобы общая стоимость каждой из покупок не превышала одной тысячи рублей. Чужой картой подсудимый пользовался три дня и за это время совершил 20 покупок, похитив чуть более трех тысяч рублей. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд наказал его штрафом в размере 15 тысяч рублей.

ИА “Орелград”