Чиновники рассказали о судьбе напечатанного поселка под Орлом

Ожидалось, что его построят к концу 2025 года.

О применении новых технологий в домостроении поведал в июне 2024 года губернатор Андрей Клычков. Его восхитила идея печать здания средней квадратуры за рабочий день. Тогда он раскрыл секрет – строительство небольшого поселка для очередников в Мценском районе. Позже глава муниципалитета Екатерина Ерохина уточнила, что на первом этапе в поселке планируется «напечатать» 53 дома. Там якобы поселят работников здравоохранения и образования.

Как обстоят дела в марте 2026 года? На запрос «Орелграда» ответила первый заместитель главы Мценского района В. С. Еремина.

Выполнены подготовительные предпроектные расчетные работы,

получены технические условия присоединения проектируемых сетей,

проведены инженерные изыскания и археологические исследования,

завершена работа по разработке проекта организации зон санитарной охраны с получением экспертного и санитарно-эпидемиологического заключений для водозаборного узла,проведены лабораторные исследования.

«Проектной организацией ведется проектирование сетей инженерной и транспортной инфраструктуры с поэтапным строительством и прохождение государственной экспертизы проектной документации. Земельные участки по окончании строительства инженерных и транспортных сетей будут предоставлены под индивидуальное жилищное строительство по результатам проведения конкурсных процедур».

Напомним, в 2023 году «Rocket Group» создавало защитные сооружения для Орла. Проекты межевания и планировки в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:11:0030201:1235, 57:11:0030201:1236 (Мценский район, с/с Подберезовский) для ИЖС в 2024 году готовило БУ ОО «ОрелАрхПлан». Вариант застройки кварталов был выполнен на основании схемы генплана ООО «РОКЕТ ГРУПП». В настоящий момент курская компания находится в стадии ликвидации, в ООО «ROCKET TRADE», зарегистрированном в Орле, сменился директор и учредитель.

ИА “Орелград”