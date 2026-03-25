Орел заработал на приватизации всего 1,5 миллиона рублей

Хотя планировал получить свыше миллиарда рублей.

Администрация города Орла подготовила отчет об итогах реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2025 год. С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы были установлены в размере 1,411 миллиарда рублей. В том числе от реализации муниципального имущества города Орла планировалось выручить 224,269 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 21,453 миллиона рублей.

Также в план приватизации был включен легковой автомобиль ГАЗ-3110 стартовой ценой всего 52 тысячи рублей и 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», за продажу которого городские власти надеялись получить 1,166 миллиарда рублей. Из отчета мэрии следует, что в соответствии с действующим законодательством в прошлом году было объявлено о проведении восьми аукционов, всего было выставлено на торги 37 лотов.

«В результате проведенной работы в 2025 году реализованы: один объект недвижимости с земельным участком и один автомобиль на общую сумму 1,561 миллиона рублей. По остальным объектам, включая 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», процедуры торгов были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. По итогам реализации прогнозного плана семь объектов недвижимости, торги по которым не состоялись, решением Орловского городского Совета народных депутатов включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Орла на 2026 год», – следует из отчета администрации областного центра.

Тем временем депутаты Мценского горсовета расширили план приватизации муниципального имущества города Мценска на 2026 год. Так, в него внесли нежилое помещение площадью 75 квадратных метров, расположенное в микрорайоне 1-м. Его планируется продать на аукционе. Стартовую цену назначат перед проведением торгов, на основании экспертной оценки. Но из документации следует, что балансовая стоимость этого помещения составляет всего 82,3 тысячи рублей.

В план приватизации на текущий год также включено здание конторы с бытовыми помещениями общей площадью 114,5 квадратных метров. Его балансовая стоимость составляет 114,9 тысячи рублей, то есть оно оценено примерно в одну тысячу рублей за один квадратный метр. Интересно, что это здание принадлежит городу, но находится оно на территории деревни Подмокрое Мценского района.

