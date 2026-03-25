Орловцы своими силами построили 99,9 процента жилья

В январе было активным только частное жилищное строительство.

По информации Орелстата, в январе 2026 года организациями и индивидуальными застройщиками в Орловской области было построено 134 дома. В целом введено в эксплуатацию 18,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 6,8 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 11,9 тысячи квадратных метров.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 133 новых жилых домов общей площадью 18,7 тысячи квадратных метров, что составляет 99,9 процента от всей площади жилья, введенного в январе 2026 года, – информирует Орелстат. – Общий объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе 2026 года составил 908,4 миллиона рублей, или 91,6 процента (в сопоставимой оценке) к соответствующему месяцу прошлого года».

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Орловской области, в 2025 году организациями и индивидуальными застройщиками было построено 3992 квартир. Введено в эксплуатацию 350,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа –145,1 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 205,6 тысячи квадратных метров.

По информации, содержащейся в базе Единой информационной системы жилищного строительства, по состоянию на 31 декабря 2025 года в Орловской области работали 13 организаций-застройщиков, в том числе: АО «ОДСК», «Развитие», «СЗ Фортуна», СТС-ГРУПП, «Зенит», «Жилстрой-Инвест», «ИНМЭЖСтрой», «Надежда Девелопмент», «Инжилком», СМУ №2, «СЗ Авилон», «СЗ Вертикаль», «СЗ Стройдом». Монополистов, то есть предприятий, доминирующих на данном рынке, официально в регионе нет, а наиболее крупным региональным застройщиком является АО «ОДСК».

ИА “Орелград”