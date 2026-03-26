Орловского инвалида незаконно вынудили заплатить 142 тысячи

Справедливость восстановила прокуратура.

Известно, что обращение поступило в Хотынецкую межрайонную прокуратуру. Местный житель заявил, что были нарушены его права на получение льготных лекарств.

Выяснилось, что мужчина имеет официальную инвалидность, но не обеспечивается необходимыми лекарствами, положенными по закону. Их пришлось приобретать за счёт личных средств, затратив 142 тысячи рублей.

Прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании данной суммы с Департамента здравоохранения Орловской области. Требование сочли справедливым.

На данный момент орловец уже получил возмещение.

