В Орёл приедет православный священник Артемий Владимиров

Встреча состоится в ТМК «Гринн» 23 апреля.

Она пройдёт в конгресс-холле на 4-м этаже. Начало в 18 часов.

Как рассказали в Орловской митрополии, тема беседы обозначена как «Где ты, моя Жар-птица счастья?».

Посетить мероприятие можно бесплатно. Однако потребуется пригласительный билет. Чтобы получить его, нужно будет позвонить организаторам по телефону +7 (980) 154-02-02.

Артемий Владимиров — настоятель православного храма Живоначальной Троицы, расположенного в Москве в районе Останкино. Также он является педагогом-филологом русской словесности высшей категории и членом Союза писателей России.

Владимиров известен как автор трудов на духовные и просветительские темы, а также теле- и радиопередач. На встрече можно будет пообщаться со священником и задать ему свои вопросы.

