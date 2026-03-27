Бегавшего от армии юношу осудили в Орловской области

Решение по делу принял Ливенский районный суд Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, ранее на уклониста было заведено уголовное дело. Из материалов следует, что житель города Ливны официально состоит на воинском учете в военном комиссариате. Он признан годным к прохождению срочной службы по призыву. В марте 2025 года военкомат направил ему повестку, уведомив его о необходимости явки «для прохождения мероприятий, связанных с призывом».

«Однако по повестке призывник не явился, – сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда. – Житель города Ливны зарегистрировался в городе Воронеже и не уведомил об этом военный комиссариат города Ливны. При этом в городе Воронеже он не встал на воинский учет, тем самым уклонялся от призыва на военную службу».

Подсудимый и его адвокат в судебном заседании не отрицали вину уклониста, но нашли другой способ защиты. Они подали ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подобное допускается законом, более того, в последние годы такая практика только расширяется, так как позволяет снизить нагрузки на суды и оградить обвиняемых от чрезмерно сурового наказания.

Суд при вынесении решения учел ряд обстоятельств. В частности, тот факт, что юноша ранее не имел проблем с законом и уголовных судимостей. Совершенное им деяние относится к категории преступлений небольшой тяжести. Было учтено признание им своей вины, а также его спортивные достижения, за которые он получал награды, и то, что юноша оказывал финансовую помощь реабилитационному центру. В результате суд удовлетворил ходатайство и назначил подсудимому штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Назначенный судом штраф в размере 30 тысяч рублей в качестве меры уголовно-процессуального принуждения должен быть уплачен в течение двух месяцев, в случае неуплаты призывник подлежит привлечению к уголовной ответственности. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

