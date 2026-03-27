Орловские банкроты в 20 раз увеличили свои платежи

Большинство поступлений приходится на согласительные процедуры.

Любопытную статистику озвучило Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Она касается простых граждан и организации, которые находятся в процедурах банкротства. По данным налоговой службы, в январе 2026 года банкроты выплатили по своим обязательствам перед кредиторами 152 миллиона рублей. Показатель января 2025 года оказался превышен в 20 раз – в этом году банкроты выплатили уже на 145 миллионов рублей, чем годом ранее.

Тенденцию налоговики связывают с увеличением роли согласительных процедур, которые дают банкротам возможность несколько стабилизировать свое положение. При посредничестве налоговой службы он может договориться с кредиторами, например, об отсрочке или рассрочке погашения долга либо о списании части задолженности. Судя по цифрам, согласительные процедуры не просто успешно работают, они приносят видимый эффект.

Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС, в январе 2026 года из общей суммы поступлений от банкротов поступления по согласительным процедурам составили 141 миллион рублей, что на 137 миллионов рублей больше, чем было год назад. По сравнению с январем 2025 года такие платежи увеличились более чем в 40 раз. В налоговой службе также пояснили, что при согласительной процедуре дело о банкротстве приостанавливается.

Должник заключает с кредиторами мировое соглашение, а назначенный ему судом финансовый управляющий прекращает свою работу. Но есть нюанс: должник обязан тщательно исполнять свои обязательства по мировому соглашению, в том числе вовремя и в полном объеме вносить платежи в счет погашения задолженности. Если он нарушит условия, процедура банкротства будет возобновлена. И банкротом вновь займутся суд и финансовый управляющий.

«В целях оказания помощи бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства, ФНС России создана специальная площадка по реструктуризации долга. Там должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций», – добавили в пресс-службе УФНС.

ИА “Орелград”