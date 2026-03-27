Фотки с корпоратива помогли орловскому кондитеру получить зарплату

Иск об установлении факта трудовых отношений рассмотрел Хотынецкий районный суд.

Женщина работала у предпринимателя с декабря 2024 года по апрель 2025 года в должности повара-кондитера и фасовщика изделий. Трудовой договор в письменной форме не заключен, однако гражданка фактически выполняла трудовую функцию по установленному графику, подчинялась внутреннему распорядку. Заработная плата за период с февраля по апрель 2025 года выплачена не была.

Факт трудовых отношений подтвержден показаниями свидетелей (других сотрудников), скриншотами переписки, фотографиями с корпоративного мероприятия, табелями учета рабочего времени и журналами заказов.

Суд отклонил доводы предпринимателя о том, что истец не работала у нее, а также ходатайство о пропуске срока исковой давности, указав, что срок по таким спорам исчисляется с момента признания отношений трудовыми.

Установлен факт трудовых отношений с ИП Грошевой И.А. В пользу экс-работницы взыскана задолженность по заработной плате в размере 93 700 рублей.

