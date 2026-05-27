Строительный сектор Орловской области вырос на 20 процентов

В Орловской области по итогам первого квартала 2026 года объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил 5,039 миллиарда рублей. В сопоставимой оценке это на 20,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в первом квартале 2025 года объем указанных работ составлял 3,911 миллиарда рублей, причем тогда был зафиксирован рост показателей по отношению к первому кварталу 2024 года на 45,4 процента. Такие данные предоставил Орелстат.

Статистики подсчитали, что в январе 2026 года строители выполнили работ на 908,4 миллиона рублей, или 91,6 процента к январю 2025 года. В феврале показатель резко вырос до 1,912 миллиарда рублей (145,7 процента к февралю прошлого года и 211,1 процента к январю 2026 года). В марте объем строительных работ достиг отметки в 2,218 миллиарда рублей, что на 18 процентов превысило показатель марта 2025 года и на 15,4 процента – февраля 2026 года. Таким образом, бум строительства пришелся на март.

Оценили статистики и годовую динамику. Сообщается, что за весь 2025 год объем строительных работ составил 46,818 миллиарда рублей, на 10 процентов превысив уровень 2024 года. Наиболее активным был четвертый квартал, когда строители освоили 19,235 миллиарда рублей. Причем показатель четвертого квартала предыдущего года был превзойден на 27,2 процента При этом в декабре наблюдался настоящий всплеск – было проведено строительных работ на 8,194 да рублей, что составило 372,7 процента по отношению к ноябрю. А самый низкий показатель в 2025 году был зафиксирован в январе, когда строители освоили всего 918,4 миллиона рублей, или 29,5 процента к январю 2024 года.

По данным Орелстата, по состоянию на конец февраля 2026 года объем заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов, без учета малого бизнеса, в Орловской области составил 5,866 миллиарда рублей. Обеспеченность договорами (показатель говорит о том, на сколько месяцев работы хватит текущего портфеля заказов) по состоянию на конец февраля 2026 года составляла 9,2 месяца. Для сравнения, в феврале 2025 года этот показатель составлял 21,1 месяца. Наибольшая обеспеченность строителей заказами в 2025 году была зафиксирована в январе (28,3 месяца), наименьшая – в декабре (1,7 месяца).

