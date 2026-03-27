Коты довели психотерапевта до суда

В Орловской области специалиста обязали «устранить» животных.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел иск заместителя межрайонного прокурора к индивидуальному предпринимателю Бондаренко С.А., который оказывает платные психотерапевтические услуги.

Проверка, проведенная 20 января 2026 года, выявила многочисленные нарушения в трех сферах. В области пожарной безопасности были зафиксированы: отсутствие информации о ключе от чердака, заблокированный эвакуационный выход, захламленные пути эвакуации, отсутствие знаков безопасности, а также нарушения при хранении и маркировке огнетушителей.

Санитарно-эпидемиологические нарушения включали: наличие коврового покрытия, затрудняющего влажную уборку, трещины на стенах санузла, паутину, отсутствие маркировки на уборочном инвентаре и содержание кошек в помещении.

В сфере здравоохранения отмечено отсутствие в кабинете обязательной кушетки и бактерицидного облучателя. Нарушения препятствуют обеспечению безопасности здоровья человека при оказании услуг, подчеркнули в прокуратуре.

Ответчик в суде признал иск. Однако пояснил, что устранить выявленные нарушения в сфере противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, оснащения кабинета оперативно не представляется возможным.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Обязал предпринимателя ликвидировать все нарушения, в том числе «устранить наличие кошек в помещениях».

Мотивированное решение составлено 18 марта. Оно может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”