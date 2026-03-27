Орловская промышленность после спада пошла в рост

Индекс промышленного производства впервые за долгое время вышел в положительную зону.

В Орловской области в феврале 2026 года индекс промышленного производства составил 102,1 процента по сравнению с февралем 2025 года. Об этом сообщает Орелстат. Стоит сказать, что индекс перешел в положительную зону после многомесячного спада. Правда, относительно аналогичного не месяца, но периода прошлого года, индекс пока еще не достиг уровня 2025 года, он составил 99,7 процента.

«В обрабатывающем и энергетическом секторах в феврале 2026 года зафиксирована положительная динамика – 102,5 процента и 103,1 процента соответственно, – информирует Орелстат. – В добывающем секторе, а также в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений наблюдался спад производства – 96,4 процента и 79 процентов соответственно».

Согласно расчетам статистиков наибольший спад в отчетном периоде времени был зафиксирован в сферах: производства бумаги и бумажных изделий – 68,4 процента, производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 70,4 процента, выпуска прочей неметаллической минеральной продукции – 73,3 процента, производства напитков – 75 процентов, выпуска одежды – 75,1 процента и электрического оборудования – 75,4 процента.

Кроме того, производство пищевых продуктов по сравнению с февралем 2025 года сократилось на 10,4 процента, производство компьютеров – на 8,9 процента, кожи и из кожи – на 20,9 процента, резины пластмассовых изделий – на 9,9 процента. Полиграфическая деятельность сократила показатели своей работы на 15,3 процента, сфера обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели – на 6,3 процента. Но ряд отраслей остается в положительной зоне.

«Среди обрабатывающих отраслей значительный рост в отчетном месяце отмечен в производстве металлургической продукции – в 2,2 раза, текстильных изделий – 182 процента, прочих готовых изделий – 139,9 процента, а также мебели – 113,5 процента. В то же время отрицательная динамика зафиксирована в большинстве отраслей данного сектора», – добавили в Орелстате.

