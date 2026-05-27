Орловская область заработала на недвижимости и купила акции

Областные власти отчитались об итогах приватизации.

Правительство Орловской области представило в Орловский областной Совет народных депутатов отчет о результатах приватизации государственного имущества за 2025 год. Документ будет рассмотрен на сессии регионального парламента. Прогнозной программой на 2025 год была запланирована приватизация 11 объектов имущества казны, недвижимого и движимого. Фактически в 2025 году было приватизировано 36 объектов имущества казны, но они не были проданы.

Все торги прошли в форме внесения в уставный капитал акционерного общества «Дорожная служба» – это был единственный способ приватизации, применявшийся в отчетном году. Общая стоимость такого имущества составила 139,047 миллиона рублей. В частности, в уставный капитал АО «Дорожная служба» были внесены 24 единицы техники, а именно автогрейдеры ГС-14.02, произведенные в 2022 году на «Брянском арсенале».

По итогам этих мероприятий в государственную собственность Орловской области были приобретены акции указанного акционерного общества в количестве 139 047 штук общей стоимостью 139,047 миллиона рублей. Кроме того, в 2025 году продолжались поступления от имущества, приватизированного еще в 2024 году. В частности, нежилое помещение во Мценске на улице Автомагистраль, площадью 1226,8 квадратных метра, было приватизировано в 2024 году способом публичного предложения. В 2025 году в бюджет области от этой сделки поступило 1,994 миллиона рублей.

Здание проходной в Орле на улице Молдавской, площадью 58,7 квадратных метров, было приватизировано в 2024 году «субъектом малого предпринимательства с использованием преимущественного права выкупа арендуемого имущества». В 2025 году в казну от этой сделки поступило 177,56 тысячи рублей. Прогноз поступлений неналоговых доходов бюджета от приватизации имущества, учтенный при формировании бюджета на 2025 год, составлял 10,791 миллиона рублей.

Фактическое исполнение поступлений от приватизации имущества в отчетном году составило 2,171 миллиона рублей. Причем все средства поступили от имущества, приватизированного в 2024 году. При этом общая стоимость имущества, переданного в уставный капитал АО «Дорожная служба», в данном показателе не отражается, так как эти средства не поступали в бюджет, а были направлены на увеличение уставного капитала общества. Таким образом, фактические поступления в бюджет от приватизации в 2025 году составили всего 2,171 миллиона рублей.

ИА “Орелград”