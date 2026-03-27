В Орле для благоустройства сквера снова выбрали подрядчика

С первого раза, видимо, что-то пошло не так.

Подведены итоги двух открытых конкурсов: на благоустройство территории, примыкающей к дому №62 по набережной Дубровинского, и сквера им. А.П. Иванова. Оба отбора привели к одному результату – заключению контракта с ООО «СБ «Капитал» (г. Руза). Преображение сквера Иванова обойдется в 40 282 224 рубля 58 копеек, территории с противоположной стороны Красного моста – 48 799 000 рублей. Размер аванса составляет 30%. Дата окончания исполнения контракта – 25 августа 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

В первый раз подрядчика для сквера Иванова выбрали в декабре 2025 года. Тогда победителем стало ОО «Генстрой» (г. Ярославль). Однако контракт расторгнут по соглашению сторон в январе 2026.

ИА “Орелград”