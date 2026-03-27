В Орле для благоустройства сквера снова выбрали подрядчика

27.3.2026 | 7:34 ЖКХ, Новости

С первого раза, видимо, что-то пошло не так.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Подведены итоги двух открытых конкурсов: на благоустройство территории, примыкающей к дому №62 по набережной Дубровинского, и сквера им. А.П. Иванова. Оба отбора привели к одному результату – заключению контракта с ООО «СБ «Капитал» (г. Руза). Преображение сквера Иванова обойдется в 40 282 224 рубля 58 копеек, территории с противоположной стороны Красного моста – 48 799 000 рублей.  Размер аванса составляет 30%. Дата окончания исполнения контракта – 25 августа 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

В первый раз подрядчика для сквера Иванова выбрали  в декабре 2025 года. Тогда победителем стало ОО «Генстрой» (г. Ярославль). Однако контракт расторгнут по соглашению сторон в январе 2026.

ИА "Орелград"


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

