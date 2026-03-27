Подозреваемого в убийстве арестовали, чтобы не сбежал

Суд объяснил причины помещения в СИЗО жителя Коплны.

Пресс-служба Колпнянского районного суда разъяснила причины, по которым было удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о жителе поселка городского типа Колпна, которого несколько дней назад задержали по подозрению в совершении убийства. В отношении него заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Следствию еще только предстоит установить и доказать причастность данного гражданина к совершению особо тяжкого преступления. Но оно опасается, что подозреваемый, оставаясь на свободе, может скрыться. На данный момент известно, что, по версии следствия, обвиняемый напал на своего гостя. В тот день он вместе с приятелем в своей квартире распивал спиртные напитки. В ходе застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт.

Следствие считает, что хозяин квартиры схватил кухонный нож, который со значительной силой нанес своему гостю не менее пяти ударов. Последние пришлись в «область расположения жизненно-важных органов человека, а именно в область шеи, груди и спины». Раны оказались несовместимыми с жизнью – пострадавший скончался на месте преступления. При рассмотрении ходатайства суд учел, что задержанный обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

«Учитывая конкретные обстоятельства дела, сведения о личности обвиняемого, суд пришел к выводу о наличии оснований полагать, что, оставаясь на свободе, под тяжестью возможного назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, обвиняемый имеет реальную возможность скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также воспрепятствовать производству по делу», – пояснили в пресс-службе суда.

Ходатайство следователя было удовлетворено. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление суда обжаловано не было и уже вступило в законную силу. На время следствия обвиняемого поместят в следственный изолятор.

ИА “Орелград”