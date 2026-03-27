На Орловщине подтопило ещё один мост

27.3.2026 | 10:11

Это уже пятый такой случай за весну.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

На этот раз паводковые воды подтопили мост через Оку, расположенный в Орловском муниципальном округе в деревне Гать. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

С сегодняшнего дня движение по нему планируется перекрыть. В качестве альтернативного пути предлагается маршрут «Гать — Лаврово — Голохвастово — Становой Колодезь — Орёл».

Ранее были подтоплены четыре моста – два в Орловском муниципальном округе (оба через Цон — у населённых пунктов Круглый и Сабурово) и два во Мценском районе (оба через Оку — у населённых пунктов Богатищево и Ивановский).

ИА «Орелград»


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

