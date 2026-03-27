Сроки охоты на селезней отменил губернатор

Утратившими силу признаны нормы, установленные в 2021 году.

Глава региона признал утратившим силу пункт 2 приложения к указу от 4 марта 2021 года № 89 «Об определении видов разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Орловской области». В частности, признаны утратившими силу положения, устанавливавшие сроки весенней охоты на селезней с использованием живых подсадных манных уток, а также сроки весенней охоты на территории охотничьих угодий, расположенных в южной и северных зонах, на водоплавающую и боровую дичь.

Ранее были оглашены результаты охотничьего надзора в Орловской области. Соответствующий доклад представил департамент надзорной и контрольной деятельности. Он отчитался о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля. Из доклада следует, что в 2025 году выездные проверки запланированы не были. Но в рамках федерального надзора проводились профилактические мероприятия, а также контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами.

Кроме того, проводились выездные обследования охотничьих угодий и других территорий обитания животных. Всего в минувшем году было проведено 1937 выездных обследования охотничьих угодий и составлено 99 протоколов об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения 99 физических лиц, то есть простых граждан, были привлечены к административной ответственности, а два охотника были лишены специального права осуществлять охоту.

Выявленный ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в Орловской области, в 2025 году, по оценке департамента, составил 1,398 миллиона рублей. Из них на момент составления доклада было взыскано 878,8 тысячи рублей. Кроме того, на нарушителей в прошлом году были наложены штрафы на общую сумму 27,5 тысячи рублей. В департаменте подчеркивают, что в 2025 году основными нарушениями были нарушения правил охоты физическими лицами. А причинами таких нарушений является «игнорирование охотниками правил охоты».

«При проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий должностные лица, осуществляющие федеральный государственный охотничий контроль (надзор), акцентировали внимание на предупреждение нарушений, проводили разъяснительную работу по вопросам, касающихся их полномочий и соблюдения обязательных требований», – говорится в докладе.

