В Орле оценили соблюдение прав инвалидов

Вопросы соблюдения прав инвалидов были рассмотрены на заседании Общественной комиссии, действующей при ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Орловской области Наталии Балашовой, которая также приняла участие в обсуждении. Участники заседания обсудили потребности инвалидов в мероприятиях комплексной реабилитации, новый порядок выдачи документов о результатах медико-социальной экспертизы, а также исполнение индивидуальных программ реабилитации и абилитации.

«Вопросы, рассмотренные Общественной комиссией, касались нового порядка выдачи документов о результатах медико-социальной экспертизы, основных показателей инвалидности населения Орловской области, потребности инвалидов в мероприятиях комплексной реабилитации. Также был произведен обзор судебной практики Главного бюро МСЭ по Орловской области за 2023-2025 годы», – сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее в своем итоговом докладе Наталия Балашова отметила, что в 2025 году к ней поступали обращения от граждан, не согласных с решениями, вынесенными бюро медико-социальной экспертизы. В большинстве случаев обращения касались отказов в установлении или утяжелении группы инвалидности, а также процедуры прохождения переосвидетельствования. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан омбудсмен активно взаимодействовала с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области», что позволило оперативно решать возникающие вопросы.

Уполномоченный приводит такой пример. Местный житель попросил о помощи. Он рассказал, что его мать перенесла три инсульта и оказалась полностью парализована. Ей установили I группу инвалидности, однако она должна проходить переосвидетельствование, что для парализованной женщины, мягко говоря, крайне затруднительно. Срок прохождения очередного переосвидетельствования был пропущен в связи с ухудшением ее здоровья.

«Заявителю были даны разъяснения действующего законодательства, а также рекомендации по порядку обращения в бюро медико-социальной экспертизы через медицинскую организацию. По результатам рассмотрения обращения матери заявителя назначено освидетельствование без личного присутствия, в рамках которого рассмотрен вопрос об уважительности причины пропуска срока переосвидетельствования, установлении инвалидности за прошедшее время, а также установлении инвалидности без срока переосвидетельствования», – следует из доклада правозащитника.

Омбудсмен также напоминает, что с 1 марта 2025 года вступили в силу новые классификации и критерии, используемые при проведении медико-социальной экспертизы граждан. Документ ввел понятие целевых реабилитационных групп (ЦРГ), которые объединяют группы инвалидов в зависимости от нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности. Определение ЦРГ нужно для проведения инвалиду специального комплекса реабилитационных и абилитационных мероприятий, предназначенного именно для данной категории инвалидов. В целом нововведение направлено на повышение эффективности реабилитационных мероприятий.

ИА “Орелград”