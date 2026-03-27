В Орле начинают готовиться к передаче транспорта в область

27.3.2026 | 17:11 Новости, Транспорт

Такое поручение дал мэр Юрий Парахин.

Фото: ИА “Орелград”парахин

Оно адресовано городскому транспортному комитету. Этот орган должен будет сформировать дорожную карту. Юрий Парахин уточнил, что речь идёт о «синхронизации маршрутной сети», «единой тарифной модели» и «интеграции информационных систем».

Поручение было публично озвучено сегодня на сессии городского совета, где мэр публично отчитался о своей деятельности в 2025-м году.

Напомним, с 1 января будущего года полномочия по управлению общественным транспортом переходят с муниципального на региональный уровень. Таковы требования федерального законодательства. Соответствующие планы были подтверждены и в рамках инвестиционного послания орловского губернатора.

«Сегодня это самое верное решение», – отметил Парахин.

ИА «Орелград»


