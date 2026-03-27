В Орле в «мокром деле» оказалась замешана деревянная лопата

Также орудием смертельной агрессии стал кипяток.

Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета России, преступление произошло в Заводском районе на улице Латышских стрелков у частного дома.

Здесь поссорились двое знакомых. Один из них ударил другого руками и ногами, затем — деревянной лопатой. Удары пришлись по голове и туловищу. Затем агрессор облил своего противника кипятком.

Спустя некоторое время потерпевший, находясь уже в медицинском учреждении, ушёл из жизни.

Подозреваемого задержали. Сейчас он находится под стражей. Мужчина признал вину полностью. Ему вменяют статью 111 УК, часть 4 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).

ИА «Орелград»