Во Мценске повторно проверили Дворец культуры

Аудиторы оценили устранение нарушений и исполнительскую дисциплину.

Контрольно-счетная палата города Мценска, по сути, повторно проверила городской Дворец культуры. Плановая проверка проводилась в прошлом году, и тогда было выявлено немало нарушений. По мотивам той проверки КСП выдала учреждению представление, в том числе с рекомендацией привлечь к ответственности виновных в нарушениях должностных лиц.

И вот теперь КСП представила отчет об анализе принятых учреждением мер. Проще говоря, аудиторы проверили, как исполняется их представление. В своем новом отчете КСП отмечает, что большинство замечаний были учтены и исправлены. Например, одному из подрядчиков начислили неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 72,8 тысячи рублей.

Учреждение исправило «огрехи», связанные с нарушением сроков оплаты выполненных подрядчиками работ. Практически снят вопрос о неэффективном расходовании средств. Дело в том, что ранее в ходе визуального осмотра специалисты Контрольно-счетной палаты лично убедились в том, что 12 лавок марки Riposo, приобретенных для установки в парке, в разобранном виде хранятся на улице, пусть и на территории МБУ «Мценский Дворец культуры».

«Таким образом, неэффективные расходы бюджетных средств на неустановленные лавки составили 300 тысяч рублей», – заключила КСП. Но теперь сообщается, что установка указанных 12 лавок учреждением планируется в третьем квартале 2026 года. Однако в новом отчете КСП указано и то, что для устранения некоторых других нарушений, в частности переноса движимого имущества в особо ценное имущество и утверждения перечня особо ценного имущества, в учреждении до получения уведомления от КСП о проверке исполнения представления никаких действий не предпринимали.

Так, уведомление датировано 16 февраля текущего года. А письма в адрес администрации города Мценска об утверждении перечня особо ценного имущества и в адрес управления по муниципальному имуществу о переводе имущества в особо ценное были направлены учреждением 17 и 18 февраля соответственно. Это позволило аудиторам «сделать вывод о низкой исполнительской дисциплине сотрудников МБУ «Мценский Дворец культуры».

