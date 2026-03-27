Орловцам не придется долго стоять в очереди за подарком новорожденному

Утвержден новый административный регламент предоставления государственной услуги.

Об этом распорядился Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Речь идет о правилах предоставления государственной услуги по назначению единовременной денежной выплаты на приобретение принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком. Областному центру социальной защиты населения рекомендовано утвердить аналогичный регламент своим внутренним приказом.

«Подарок новорожденному» – это введенная несколько лет назад решением губернатора дополнительная мера социальной поддержки семей. Она предоставляется в виде натуральной выдачи набора принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком, который так и называется – «Подарок новорожденному». Семьям, по их выбору, может предоставляться единовременная денежная выплата на приобретение принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком вместо натурального набора.

Условия предоставления данной меры поддержки очень просты: рождение ребенка, наличие гражданства РФ и проживание на территории Орловской области. Новый типовой административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления данной государственной услуги – при условии, что обращение за ней последовало в срок не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Согласно документу единовременная денежная выплата производится на каждого новорожденного ребенка единовременно. Государственную услугу предоставляет казенное учреждение Орловской области «Областной центр социальной защиты населения», подведомственное департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Регламентом установлен срок предоставления государственной услуги: учреждение принимает решение о назначении единовременной денежной выплаты либо об отказе в этом в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления.

Взимание платы за предоставление услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Заявление о ее предоставлении центр соцзащиты обязан регистрировать в день его поступления из структурного подразделения Управления ЗАГС Орловской области или МФЦ. Также установлен максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и документов, при получении консультации – ждать заявитель должен не более 15 минут.

