На Орловщине помогут малому бизнесу, пострадавшему от ВСУ

Областные власти расшили перечень участников госпрограммы.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Документ предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего приоритетные для экономики региона проекты. Поддержка гарантирована тем, кто удовлетворяет одному или нескольким условиям, утвержденным правительством. В перечень таких условий и было внесено изменение.

Отныне дополнительная господдержка гарантирована представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) в случае, если им причинен имущественный ущерб в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или террористических актов. Ранее в перечень было включено условие о том, что поддержка оказывается, если малый бизнесмен или его супруга, или близкие родственники принимают или принимали участие в специальной военной операции.

Меры поддержки также предусмотрены для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере обрабатывающих производств, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, деятельности в области информации и связи. Помогают власти начинающим предпринимателям (вновь зарегистрированным и действующим менее двух лет), представителям креативной индустрии, экспортерам, частникам реализации проекта по повышению производительности труда, тем, кто состоит в реестре ответственных субъектов предпринимательской деятельности Орловской области, молодым предпринимателям и так далее.

Программа была утверждена в 2019 году. Одной из ее целей является создание благоприятных условий для эффективного развития МСП в Орловской области. Достижение указанной цели предусмотрено за счет ряда мероприятий, в том числе за счет совершенствования нормативной правовой базы региона, устранения административных барьеров, формирования инфраструктуры и финансовой поддержки в приоритетных направлениях. Документ также предусматривает расширение участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ и услуг.

