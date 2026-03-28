В Орловской области провели охоту на должников

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» организовали полицейские.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, основная цель акции – обеспечение неотвратимости ответственности граждан за совершенные административные правонарушения и повышение эффективности работы по взысканию административных штрафов. Рейды полиция проводит совместно с судебными приставами. Только за первые дни профилактической операции было составлено свыше 60 протоколов об административных правонарушениях.

«В Урицком районе полицейские установили четырех правонарушителей, не оплативших штрафы в срок, – пояснили в пресс-службе УМВД. – В отношении них сотрудники ОМВД России по Урицкому району составили протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в суд. Кроме этого, тем гражданам, у которых истекает срок оплаты, участники рейда повторно вручили квитанции для оплаты штрафа и недопущения просрочки».

Во Мценском районе протоколы были составлены на семерых местных жителей, которые не уплатили штрафы в установленный срок. Им тоже грозит наказание по статье 20.25 КоАП РФ – в виде удвоения первичного штрафа, обязательных работ или административного ареста до 15 суток. Но наиболее резонансный случай произошел в Орле, где сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки легковой автомобиль марки «Лексус».

За рулем иномарки находился молодой человек, задолжавший по административным штрафам и налогам более 340 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД отметили, что выявить должника помогла система контроля дорожного движения, которая предназначена для поиска нарушителей ПДД. По данным полиции этот гражданин с августа по декабрь 2025 года неоднократно нарушал Правила дорожного движения, за что на него был составлен 21 протокол. Сумма выписанных ему штрафов за нарушение ПДД превысила 100 тысяч рублей.

«Судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий гражданину автомобиль, – сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. – Арестованное транспортное средство было изъято и перемещено на охраняемую стоянку для последующей оценки и реализации. Чтобы вернуть свое транспортное средство должник оперативно погасил всю имеющуюся задолженность на общую сумму в размере более 340 тысяч рублей. В ближайшее время автомобиль будет возвращен его владельцу».

