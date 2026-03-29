Около 100 тяжких преступлений раскрыла орловская полиция

О состоянии оперативной обстановки в Орловской области рассказало УМВД.

Отчет представлен по итогам января-февраля 2026 года. Из него следует, что оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел области была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности, контролю за миграционной ситуацией, защите личных и имущественных прав граждан, обеспечению неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений.

«Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной, – подчеркивает УМВД. – Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде уменьшилось на 26,6 процента. Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 21 районе области, наибольшее: в Краснозоренском, Верховском и Хотынецком. Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 468 преступлений, в том числе 108, относящихся к категории тяжких и особо тяжких».

За первые два месяца текущего года в регионе было выявлено 293 человека, подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, в плановом режиме проводилась работа оперативно-розыскного характера. В ее рамках в отчетном периоде было задержано 35 подозреваемых, которые ранее были объявлены в розыск, так как сознательно скрывались от следствия, дознания и суда. Также полиция нашла двух человек, числившихся пропавшими без вести, и установила личность одного ранее неопознанного трупа.

«В структуре преступности 52,3 процента приходится на преступления против собственности; 10,5 процента составляют преступные посягательства против личности; 12,5 процента – преступления экономической и коррупционной направленности; 6,9 процента – связанные с незаконным оборотом наркотических средств, – перечислили в УМВД. – В истекшем периоде не зарегистрированы разбои, кражи транспортных средств, меньше совершено грабежей, краж всех форм собственности, в том числе из квартир, угонов транспортных средств, а также мошенничеств, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

