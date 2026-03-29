Продажа гаража банкротом вызвала подозрения

Финансовый управляющий оспорил законность сделки купли-продажи.

Арбитражный суд Орловской области в открытом судебном заседании рассмотрел заявление финансового управляющего о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки. Как следует из материалов дела, истец является финансовым управляющим местного жителя, который осенью 2024 года сам обратился в арбитраж с заявлением о признании его несостоятельным.

В январе 2025 года суд признал его банкротом и ввел в отношении гражданина процедуру реализации имущества. Внимание финансового управляющего привлек договор купли-продажи нежилого здания, а именно гаража площадью 72,9 квадратных метров, расположенного в Орле. Сделка была заключена в октябре 2023 года. В ее рамках тогда еще будущий банкрот продал гараж своей родственнице за 100 тысяч рублей.

В суде финансовый управляющий просил признать эту сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки «в виде прекращения права собственности ответчика на спорное здание и признания права собственности за должником». В обоснование заявления финансовый управляющий сослался на положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Закон гласит, что сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании его банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной при «неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки». Например, в случае, если цена сделки или иные условия существенно и в худшую для должника сторону отличаются от цены, при которой в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

С точки зрения закона такая сделка называется подозрительной. В данном случае истец указал, что цена продажи гаража значительно уступала реальным рыночным ценам. В договоре было указано, что гараж продан за 100 тысяч рублей, а из решения об оценке имущества следует, что его рыночная цена составляет 1,1 миллиона рублей. Кроме того, должник не сумел представить доказательств того, что он вообще получил деньги от сделки.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что реализация недвижимости по заниженной в 11 раз цене может свидетельствовать о попытке будущего банкрота «спрятать» свое имущество от потенциальной его продажи в рамках банкротного дела. Суд удовлетворил просьбу финансового управляющего. Это означает, что по вступлении решения в силу гараж будет возвращен прежнему владельцу, и его смогут продать повторно, но выручка от реализации пойдет уже в счет погашения долгов банкрота.

ИА “Орелград”