На Орловщине создадут центр по борьбе с сахарным диабетом

Это планируется сделать уже в текущем году.

Межрайонный эндокринологический центр собираются сформировать на базе Покровской и Плещеевской ЦРБ. Известно, что здесь будут организованы кабинеты «диабетической стопы» (где выявляют пациентов с соответствующими рисками и подбирают для них нужное лечение).

Кроме того, обсуждается и вопрос о создании аналогичного регионального центра — уже на базе Орловской областной клинической больницы. Однако для этого потребуется поддержка Минздрава России. Пока данный вопрос остаётся открытым.

Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Константин Бобраков, на днях принявший участие в международном форуме «Здоровое общество – 2026».

Мероприятие проходило в Москве. Темой выступления орловского чиновника стал региональный опыт борьбы с сахарным диабетом.

«В Орловской области удалось достичь позитивных показателей по охвату населения диспансеризацией и профосмотрами для выявления заболеваний на ранней стадии… Также в регионе успешно подготавливаются взрослые эндокринологи через ординатуру медицинского института ОГУ», – сообщается на официальном портале нашего региона.

