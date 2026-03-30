На Орловщине сразу 12 человек заподозрили в мошенничестве с маткапиталом

30.3.2026 | 17:00

Практически все они — женщины.

ИА “Орелград”

Как сообщили в орловском управлении Следственного комитета России, только один из подозреваемых мужского пола. Уголовные дела возбуждены по статье «мошенничество при получении выплат» (159.2 УК, часть 3).

Предварительно установлено, что в 2018 и 2019 годах данные лица ввели в заблуждение Фонд пенсионного и социального страхования России по Орловской области (сейчас – Отделение СФР по Орловской области). Сотрудникам учреждения предоставили документы с заведомо ложными сведениями. Заявители утверждали, что собираются использовать средства по целевому назначению (для улучшения жилищных условий).

При этом орловчанки действительно имели право на такой вид поддержки. Однако в итоге маткапиталы использовали другим образом.

Ущерб оценивается в 4 миллиона 452 тысяч рублей. Дела возбуждены на основании материалов Управления МВД России по Орловской области, а также прокуратуры.

На данный момент следователь допросил подозреваемых. Для них избрали меры пресечения. Также принимаются меры по аресту их имущества.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU