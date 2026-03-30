Орловцев обязали бороться с чужеродными растениями

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области утвердил перечень опасных видов инвазивных растений, которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению на территории региона. В том числе на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

В региональный список включено всего три растения: борщевик Сосновского вида Heracleum sosnowskyi, золотарник канадский вида Solidago Canadensis и люпин многолистный вида Lupinus polyphyllus. Но с 1 марта 2026 года начал действовать аналогичный перечень, утвержденный приказом Минприроды России для всего Центрального федерального округа. Помимо перечисленных выше растений в него также включены: золотарник гигантский (Solidago gigantea), клен ясенелистный (Acer negundo), недотрога железконосная (Impatiens glandulifera), рейнутрия богемская (Reynoutria bohemica), элодея канадская (Elodea canadensis) и эхиноцистис лопастный (Echinocystis lobata).

Как поясняют эксперты, инвазионными видами растений называют чужеродные виды, которые попали на новую территорию и начали активно размножаться, вытесняя местные виды. Многие из растений-захватчиков наносят вред здоровью людей, окружающей природе и видовому разнообразию растительного мира. С 1 марта 2026 года также вступил в силу Федеральный закон № 456510-8, регулирующий вопросы борьбы с распространением инвазивных растений, включая борщевик Сосновского.

Последний представляет собой растение, опасное для людей, животных и экосистемы в целом. Оно официально включено в классификатор сорных растений. Считается, что это растение, способное вырастать до 5-7 метровв высоту, очень быстро распространяется, убивает другие виды растений и ухудшает плодородие почвы. К тому же оно высокотоксичное – прикосновение к нему может вызывать долго незаживающие солнечные ожоги на коже человека.

В Управлении Россельхозандзора по Орловской и Курской областям пояснили, что новый закон обязывает собственников и арендаторов земли, владельцев сервитутов и пользователей участков под инфраструктуру бороться с борщевиком Сосновского. Раньше борьба с указанным растением регулировалась только для сельскохозяйственных земель. Но теперь закон обязывает фактически всех владельцев участков бороться не только с борщевиком, но и с другими опасными растениями независимо от вида и категории земель.

«За невыполнение требований по защите земель от инвазивных растений пользователи земель могут быть привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, – предупредили ранее в ТУ Россельхознадзора. – Основными методами борьбы с борщевиком Сосновского являются: скашивание, выкапывание, обрезка соцветий, обработка гербицидами, посев культур-заменителей и мульчирование почвы».

ИА “Орелград”