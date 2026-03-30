В Орле пришкольные лагеря обеспечат питанием за счет казны

С таким предложением в горсовет обратилась мэрия Орла.

Администрация города Орла обратилась в Орловский горсовет народных депутатов с инициативой об установлении меры социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения их питанием в лагерях с дневным пребыванием. Речь идет о лагерях, которые традиционно будут работать летом на базе школ и других муниципальных образовательных учреждений. Порядок предоставления такой меры поддержки утверждает мэрия, но решение о мерах поддержки в Орле принимает депутатский корпус.

По данным администрации областного центра, в текущем году оздоровительные лагеря с дневной формой пребывания будут организованы для 4845 детей, что соответствует уровню 2025 года. Из них 935 детей относятся к льготным категориям, питание которых полностью будет оплачено за счет городского бюджета.

В список «полных» льготников внесены: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети из семей, вынужденно покинувших место жительства в зоне проведения специальной военной операции и прибывших на территорию Орловской области, а также дети, полнородные и неполнородные братья и сестры и дети супругов граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции.

Для обучающихся, не относящихся к льготным категориям, предусмотрена мера социальной поддержки в размере 70 процентов стоимости питании, или 272,23 рубля в день на одного ребенка. Но бюджет оплатит питание только при условии внесения платы родителей в размере 30 процентов стоимости питания. Иными словами, родителям надо будет платить 116,67 рублей в день за питание своего ребенка, что выльется в 2100,06 рубля за смену.

«К работе в оздоровительных лагерях будут допущены педагогические работники, прошедшие профессиональную подготовку и аттестацию, медицинское обследование. Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в муниципальных образовательных организациях города Орла предусматривает двухразовое питание (завтрак и обед)», – говорится в пояснительной записке, направленной администрацией города в горсовет.

Депутаты горсовета инициативу одобрили и на прошедшей сессии приняли решение по установлению социальной поддержки обучающимся в виде обеспечения питанием в пришкольных лагерях во время каникул.

ИА “Орелград”