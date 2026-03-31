Экс-главе орловской ГАИ не смягчили приговор

31.3.2026 | 16:43 Криминал, Новости

Александр Коршунов пытался оспорить его.

Советский районный суд Орла. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Апелляция рассматривалась сегодня в здании Советского районного суда с помощью видеосявязи, сообщают «Орловские новости». Сторона защиты рассказала СМИ, что продолжит оспаривать приговор и далее.

Напомним, что в марте минувшего года Коршунова признали виновным по статьям «мошенничество», «злоупотребление служебными полномочиями» и «незаконное участие в предпринимательской деятельности». Преступления касались нескольких сфер и эпизодов. Также по статье «мошенничество» был осуждён экс-замначальника кафедры Орловского юридического института МВД имени Лукьянова Олег Губенков.

Тогда формально действующему, а сейчас уже бывшему главе ГАИ области дали три с половиной года колонии общего режима — вдвое меньше, чем запрашивало обвинение. Кроме того, Коршунова приговорили и к другим наказаниям.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU