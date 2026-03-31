В Орле возбуждено крупное дело о незаконной миграции

Фигурантами являются сразу восемь человек.

Об этом сообщили в орловском управлении Следственного комитета России. Делом занимается отдел по Советскому району Орла.

Все фигуранты — жители областного центра. Им вменяется соответствующая статья (322.1 УК, часть 3).

По текущей версии, преступления происходили в период с февраля 2024 по декабрь 2025. Орловчанка и её дочь подыскали целых 48 иностранцев, которым требовалась постановка на миграционный учёт. При этом гости нашей страны не собирались реально проживать по месту своей регистрации.

Затем женщина вовлекла в свою деятельность шестерых жителей Орла. Они фиктивно выступили в качестве принимающей стороны. Разумеется — за денежное вознаграждение.

Затем в документы о прибытии мигрантов внесли заведомо ложные сведения — об их новых адресах, где они даже не бывали. Уточняется, что сама организатор и её дочь получили незаконный доход в размере 420 тысяч рублей.

Впоследствии эти документы направили в Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Там иностранцам должны были оказать государственные услуги по постановке на учёт.

Сейчас следователем (при поддержке Росгвардии) проводятся необходимые действия. Выясняются все подробности.

Уточняется, что дело возбуждено на основании материалов Управления МВД России по Орловской области.

