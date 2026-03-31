У орловца изъяли около четырёх килограммов марихуаны

31.3.2026 | 11:30 Криминал, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Об этом рассказали в Управлении МВД по Орловской области. Известно, что подозреваемый — 58-летний житель Урицкого района.

Наркотическое средство хранилось в доме и в гараже мужчины. Высушенная конопля лежала в банках, а также в таре от спортивного питания.

Экспертиза показала, что это 3 килограмма 879 граммов марихуаны.

По словам орловца, он нашёл дикорастущую коноплю и самостоятельно изготовил из неё наркотическое средство. Мужчина утверждает, что марихуана предназначалась только для него самого.

Уголовное дело возбуждено по статье 228, часть 2. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»


