Орловцам предложили поучаствовать в украшении храма

31.3.2026 | 13:24 Новости, Общество

Имена жертвователей укажут на оборотах икон.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Планируется украсить вход в Троице-Васильевский храм. Здесь разместят иконы святых Ветхого Завета.

Как сообщают «Вести-Орёл», это будут Адам и Ной, Авель и Енох, пророки Мельхиседек и Исайя, Моисей и Аарон, а также авторы евангелий — Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов.

Поучаствовать могут все желающие. Для этого надо перевести любую посильную сумму на реквизиты, опубликованные в соцсетях Васильевского храма (с соответствующей пометкой).

Имя жертвователя укажут на обороте иконы. Также за тех, кто оказывает содействие храму, молятся на каждой божественной литургии.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

