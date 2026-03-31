Орловцам предложили поучаствовать в украшении храма

Имена жертвователей укажут на оборотах икон.

Планируется украсить вход в Троице-Васильевский храм. Здесь разместят иконы святых Ветхого Завета.

Как сообщают «Вести-Орёл», это будут Адам и Ной, Авель и Енох, пророки Мельхиседек и Исайя, Моисей и Аарон, а также авторы евангелий — Матфей, Марк, Лука и Иоанн Богослов.

Поучаствовать могут все желающие. Для этого надо перевести любую посильную сумму на реквизиты, опубликованные в соцсетях Васильевского храма (с соответствующей пометкой).

Имя жертвователя укажут на обороте иконы. Также за тех, кто оказывает содействие храму, молятся на каждой божественной литургии.

ИА «Орелград»