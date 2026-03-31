В Орле в Железнодорожном районе сменился глава

31.3.2026 | 14:31 Важное, Закон и порядок, Новости

Его возглавил Алексей Мельников.

Фото: Администрация Орла

Ранее чиновник занимал должность заместителя начальника территориального управления по Заводскому району города.

Алексей Мельников родился в Орле в 1975 году. Окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию и Орловскую региональную академию государственной службы, также получил степень магистра юриспруденции в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Является кандидатом политических наук.

Известно, что Мельников работал в Министерстве образования России, где курировал вопросы молодёжной политики и организационной работы.

Кроме того, он занимал должности замруководителя Департамента внешнеэкономических связей Орловской области и замдиректора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС, а также возглавлял городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

