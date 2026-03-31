В Орле в Железнодорожном районе сменился глава

Его возглавил Алексей Мельников.

Ранее чиновник занимал должность заместителя начальника территориального управления по Заводскому району города.

Алексей Мельников родился в Орле в 1975 году. Окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию и Орловскую региональную академию государственной службы, также получил степень магистра юриспруденции в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Является кандидатом политических наук.

Известно, что Мельников работал в Министерстве образования России, где курировал вопросы молодёжной политики и организационной работы.

Кроме того, он занимал должности замруководителя Департамента внешнеэкономических связей Орловской области и замдиректора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС, а также возглавлял городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства.

ИА «Орелград»