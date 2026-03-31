Известная орловчанка разбилась на байке в Таиланде

31.3.2026 | 13:12

В ДТП серьёзно пострадала модель и блогер Екатерина Блинова (Трубецкая).

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Авария произошла 28 марта на популярном курорте Пхукет.

Как рассказала в соцсетях двоюродная сестра пострадавшей, у орловчанки диагностировали черепно-мозговую травму, а также кровоизлияние в мозг со смещением. Сейчас она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Также родственница попросила всех желающих помочь с оплатой соответствующих расходов.

Сейчас Екатерине Блиновой 29 лет. Сообщалось, что она проживает на Пхукете около полугода.

