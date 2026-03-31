Сергей Лавров вручил орловскому участнику СВО диплом

31.3.2026 | 11:00 Новости, Общество, СВО

Орловец прошёл переподготовку в МГИМО.

Фото: max.ru/orel

Николай Береснёв изучал программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в Одинцовском филиале института. Учёба продолжалась 10 недель.

Известно, что Береснёв стал участником третьего потока образовательной программы. Также учёбу прошли ещё 28 ветеранов, представлявших 16 регионов нашей страны.

Как сообщает правительство Орловской области, Николай является профессиональным военным. Он отправился на СВО в 2024-м году.

Церемония вручения дипломов состоялась в Доме приёмов МИД России.

«Как не раз подчёркивал президент Владимир Путин, в ваших руках будущее России. Теперь ваш опыт вкупе с приобретёнными в МГИМО знаниями предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни России», — подчеркнул глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.

ИА «Орелград»


