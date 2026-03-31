Завтра в Орле может затопить три улицы и четыре переулка

31.3.2026 | 10:47 Важное, Новости, Происшествия

Их назвал орловский губернатор.

Фото: vk.com/gu_mchs_orel (иллюстративное)

Андрей Клычков озвучил информацию в социальных сетях во время последнего прямого эфира.

По его словам, скорое затопление угрожает улицам Отрадной, Пойменной и Приокской, а также переулкам Городскому, Заливному, Лебединому и Равнинному. Все они находятся в Заводском районе.

При этом на 1 апреля, среду, прогнозируется дождь. При этом снег сошёл ещё далеко не полностью. В связи с этим губернатор призвал готовиться к возможным негативным сценариям развития событий.

Уровень воды в водоёмах продолжает расти. Замеры проводятся ежечасно.

По словам Клычкова, на данный момент в области затоплено 12 из 16 низководных мостов. Также в Орловском муниципальном округе подтоплено 40 приусадебных участков.

ИА «Орелград»


