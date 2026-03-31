В орловских реках начал понижаться уровень воды

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

«По состоянию на 15 часов 31 марта наблюдается тенденция к снижению уровней воды в реках региона – от 20 до 30 сантиметров», – указали в ведомстве.

Тем не менее, в ближайшие дни в области ожидаются дожди, которые повлияют на ситуацию в противоположную сторону. За положением постоянно следит не только МЧС, а также администрации муниципальных образований.

В настоящее время в Орловской области остаются подтопленными 12 низководных мостов. Они находятся в Орловском муниципальном округе, Мценском, Малоархангельском, Залегощенском и Новосильском районах. Также паводок подтопил 40 приусадебных участков в трёх СНТ в Орловском муниципальном округе.

Также в управлении напомнили, что в случае ЧП орловцам следует звонить по телефонам экстренных служб – 01, 101 и 112.

ИА «Орелград»