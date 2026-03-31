Денис Блохин стал заместителем руководителя «Орелгосзаказчика»

В этом качестве он присутствовал на осмотре ФОКа на Матвеева.

Стройку физкультурно-оздоровительного комплекса посетили представители облсовета, чиновники и директор спортивной школы олимпийского резерва №1. От заказчика присутствовал зам руководителя КУ ОО «Орелгосзаказчик» Денис Блохин, сообщает пресс-служба заксобрания.

Представитель подрядчика, ООО «АС Монтаж», Елена Сапронова сообщила, что основные работы планируют завершить к концу мая текущего года. (Контракт заключен в 2023 году, сроки завершения неоднократно переносились).

Напомним, Денис Блохин, занимавший пост начальника казенного учреждения «Орелгосзаказчик» (а впоследствии — руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства), был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие установило, что в декабре 2015 года Блохин подписал документы о приемке работ на стадионе Ленина, которые фактически не были выполнены. В результате государству был причинен ущерб. В ноябре 2020 года Заводской районный суд вынес обвинительный приговор: 2 года лишения свободы условно, запрет в течение двух лет занимать определенные должности.

